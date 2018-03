Nog meer gesjoemel bij Gial: tweede directeur factureerde 1.250 euro per dag   

"Het is moeilijk om hier geschikte kandidaten voor te vinden", zegt Vervoort daarover. "Dit zijn reguliere prijzen in de IT-sector."

De bedragen zijn niet exuberant voor een consultant, het is wel opmerkelijk dat er consultants jarenlang aan het hoofd staan van een publieke vzw zonder dat er zelfs maar een openbare aanbesteding is gebeurd.

Gial is een vzw die de informatica van de stad Brussel beheert. Enkele maanden geleden kreeg de vzw een nieuw bestuur, en die ontdekte dat een van de directieleden al 18 jaar als consultant werd uitbetaald. Hij factureerde tot 1.000 euro per dag.

Stad Brussel staat open voor onderzoekscommissie

Zowel de PS als de MR in Brussel lijken akkoord te gaan om een speciale onderzoekscommissie op te richten naar de financiële wanpraktijken bij de vzw Gial. Dat schrijft Le Soir en is bevestigd aan onze redactie. De oppositie had om zo'n onderzoekscommissie gevraagd nadat aan het licht kwam dat de vzw 18 jaar lang een directeur betaalde als consultant. Ook heel wat andere rekeningen van de vzw zouden niet in orde zijn.

Na een audit blijkt dat er nog veel meer aan de hand is bij Gial. Dertien procent van alle rekeningen zou niet in orde zijn. Soms gaat het over punten en komma's, soms om zeer grote fouten.

De oppositie wil dat de stad Brussel een speciale onderzoekscommissie opricht die het reilen en zeilen van Gial helemaal binnenstebuiten keert. De meerderheid lijkt daarmee akkoord te gaan. Dat schrijft Le Soir en is bevestigd aan onze redactie.