Claus "herleeft" 10 jaar na zijn dood

"Hugo Claus is niet dood, wij zijn dood", schreef Hugo Camps in De Morgen. Omdat hij nauwelijks nog werk van hem aantrof in de boekhandel. "Hier weten hele generaties nog nauwelijks van het bestaan van de grootmeester", is de indruk van Camps. Zo'n vaart loopt het niet. Zowat het hele Vlaamse cultuurlandschap “doet aan Claus”, deze lente, tien jaar na zijn dood.