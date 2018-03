Cybercriminaliteit blijft meest voorkomende economisch misdrijf in België

Dat blijkt donderdag uit de resultaten van de tweejaarlijkse Global Economic Crime and Fraude Survey van PwC. Het consultancybedrijf ondervroeg wereldwijd 6.300 ondernemingen, waarvan 62 Belgische.

Liefst twee derde (65 procent) van de Belgische ondernemingen geeft aan de voorbije twee jaar geconfronteerd te zijn met financieel-economische criminaliteit. Tijdens de vorige editie in 2016 was dat nog maar 45 procent, maar PwC geeft aan dat de stijging verklaard zou kunnen worden doordat er meer aandacht voor de problematiek is, eerder dan een forse stijging van de gepleegde feiten.

Na cybercriminaliteit zijn in België geldverduistering (30 procent zegt daarmee geconfronteerd te zijn) en consumentenfraude (28 procent) de meest voorkomende vormen van financieel-economische criminaliteit. Alle soorten financieel-economische fraude namen de voorbije twee jaar af, behalve boekhoudkundige fraude (10 tegenover 8 procent in 2016). Met die laatste fraudecategorie zijn nochtans de grootste bedragen gemoeid.

Volgens PwC draagt bedrijfstoezicht het meest bij aan de opsporing van fraude, al wordt een aanzienlijk deel van financieel-economische criminaliteit in België ook opgespoord door meldingen of hotlines. Die laatsten vormen een tendens die wellicht zal blijven groeien, "gezien de toenemende aandacht voor klokkenluidersmeldpunten".