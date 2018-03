De Armeense Genocide, de eerste volkerenmoord van de 20e eeuw

Toen het Turkse rijk in 1914 in de Eerste Wereldoorlog stapte aan de kant van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije en tegen het orthodoxe Rusland, verweten de Jong-Turken de christelijke Armeniêrs van sympathie voor Rusland en de andere geallieerden.

Lange tijd was het Turks-Ottomaanse rijk relatief tolerant geweest tegenover de christelijke Griekse en Armeense minderheden. Toch hadden Turkse troepen eind de 19e eeuw al bloedbaden aangericht onder de Armeense bevolking in Anatolië, het gebied tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee.

De eerste systematische volkerenmoord

Na enkele kleine opstanden van Armeniërs liet het Turkse regime in de nacht van 24 april 1915 meer dan 200 leiders van de Armeense minderheid in de hoofdstad Istanbul (Constantinopel) oppakken en een aantal onder hen werd meteen terechtgesteld. Daarna werd de hele Armeense bevolking geviseerd. Als eersten werden de Armeense soldaten in het Ottomaanse leger ontwapend en in "arbeidsbataljons" geplaatst. In de prakijk was dat slavernij.

Al heel snel werden systematisch een miljoen Armeense mannen, vrouwen en kinderen in Anatolië uit hun huizen gezet en via dodenmarsen door bergachtig terrein naar de Syrische woestijn gedeporteerd. Honderdduizenden kwamen om van uitputting, mishandeling en honger. Anderen werden beestachtig vermoord en verkracht door opgezweepte bendes.

De overlevenden kwamen ten slotte terecht in concentratiekampen in de Syrische woestijn, waar ze van honger en dorst omkwamen. Tienduizenden Armeniërs vluchtten over de Kaukasus naar Rusland.