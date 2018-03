De Seychellen ruilen schulden voor schildpadden

De Seychellen zijn een groep eilanden in de Indische Oceaan, ten oosten van het Afrikaanse continent, die samen een eilandstaat vormen. De staatskas wordt vooral gevuld met inkomsten uit toerisme en visvangst, maar die volstaan niet om de uitgaven te compenseren. Zo hebben de Seychellen over de jaren heen schulden opgebouwd.

Met dank aan Leonardo DiCaprio

Een deel van die schulden - ruwweg 20 miljoen euro - is opgekocht door The Nature Conservancy, een ngo die zich inzet voor natuurbehoud en die gesteund wordt door acteur Leonardo DiCaprio. In ruil heeft de regering moeten beloven 2 zeereservaten op te richten die samen 15 procent van de territoriale wateren zouden innemen. Het grootste komt bij het hoofdeiland Mahé en zou 134.000 km² groot worden. Dat is ruim 4 keer groter dan België. Het kleinste komt bij de Aldabra archipel en zou 74.000 km² groot worden, de oppervlakte van België, Nederland en Luxemburg samen.