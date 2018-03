Militairen redden tientallen Nigeriaanse meisjes na aanval op Boko Haram

Begin deze week was er een aanval van Boko Haram op een dorpsschool in Dapchi, een dorp in het noorden van Nigeria. Tientallen meisjes waren nadien vermist. Afhankelijk van de bron ging het om 50 tot wel 100 meisjes.

De aanval doet denken aan de ontvoering van meer dan 270 Nigeriaanse meisjes in 2014 in Chibok. De zaak trok wereldwijd de aandacht, onder meer Michelle Obama zette zich toen in voor een campagne om de meisjes terug te vinden. Een groot deel van hen is intussen terecht.