Doet Bill Gates zelf zijn inkopen? Duidelijk niet…

Bill Gates is een van de rijkste mensen ter wereld, en dan vraagt een mens zich al eens af of hij wel beseft hoe duur het dagelijkse leven kan zijn. Ellen DeGeneres durfde het in haar tv-programma aan de medeoprichter van Microsoft te testen op zijn supermarktkennis. En wat bleek? Gates heeft er geen enkel benul van wat voedsel of huishoudelijke producten in een winkel kosten. Behalve wanneer het op flosdraad aankomt. Want flossen, dat doet hij zelf ook wel. Het was dan ook al lang geleden dat Gates, zo beweerde hij, nog een bezoekje aan een supermarkt gebracht had. Nieuwswebsite Mashable concludeerde alvast erg terecht: “Mocht jij een miljardair zijn, zou jij dan zelf je inkopen doen?”