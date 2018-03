Ed Sheeran wil een Songfestivallied schrijven (maar hij wil het zelf niet zingen)

Ed Sheeran op het podium van het Eurovisiesongfestival? Het is niet ondenkbaar dat het ooit gebeurt. Tenminste: de succesvolle Britse singer-songwriter wil graag een Songfestivallied voor het Verenigd Koninkrijk schrijven. Dat vertelde hij aan BBC 5 Live in de marge van de Brit Awards.

Over welke stuff Sheeran het precies had, is niet duidelijk. De BBC vermoedt dat hij naar de brexit verwees. De laatste Britse overwinning op het Songfestival dateert van 1997. Toen won Katrina & The Waves met "Love shine a light".



Sowieso zal hij zijn kans ten vroegste pas volgend jaar kunnen wagen. Dit jaar stuurt zijn land SuRie naar de editie in Lissabon. Zij zal het lied "Storm" zingen.

Sheeran had het in het gesprek ook over de vraag of hij op het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle op 19 mei zou willen optreden. "Men vroeg me of ik het zou doen als ze mij zouden vragen. Ik zei: "Ja, natuurlijk". Op dat moment ben ik echter op tournee in Ierland dus het lukt me niet. Ik heb de vraag overigens niet gekregen."