Frank Raes geeft de finale van het WK Voetbal door aan Filip Joos

Filip Joos en niet Frank Raes zal commentaar leveren bij de finale van het WK Voetbal in Rusland. Dat meldt Het Laatste Nieuws en is bevestigd. "Drie jaar geleden, in de aanloop naar het EK, is beslist dat ik de finale van het EK zou doen en dat Filip straks de WK-finale mag becommentariëren. Ik vond dat een goeie afspraak", klinkt het.