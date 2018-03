From Belgium with love: hoe duiven tijdens WOII voor spionage werden ingezet  

Als we het over spionage in de Tweede Wereldoorlog hebben, denken we vaak aan mensen die vanuit bezet gebied in een verdoken kamertje met een draagbare radio in een koffer morseberichten naar Londen seinden. Het zal wellicht verwonderen dat er toen ook inlichtingen werden overgebracht volgens een oeroude maar beproefde methode : postduiven.

In Groot-Brittannië zorgde de National Pigeon Service, met de hulp van lokale duivenmelkers, dat er duizenden duiven beschikbaar waren voor de inlichtingendiensten.

Af en toe werd een geheim agent gedropt die een duif met zich mee had. Een radioapparaat was vaak zwaarder, onhandiger, minder discreet en zelfs minder betrouwbaar dan een duif. Als het dier eenmaal was losgelaten, vond het bijna altijd de weg naar huis en het dier was gemakkelijker te dragen, discreter en vaak zelfs betrouwbaarder dan een radiozender.