Gemeente Asse tegen bioscoop op oude Ikea-site in Ternat

"De Assesteenweg, de weg tussen Asse en Edingen heeft het sowieso al zwaar te verduren. Er staan ellelange files, en dat gaat alleen maar erger worden met de bouw van een bioscoopcomplex", zegt burgemeester Koen Van Elsen van gemeente Asse. "Het op- en afrittencomplex van de E40 kan nu al het verkeer amper slikken. Als de plannen doorgaan, wordt het daar een waar verkeersinfarct."

Mega complex

De zorgen van burgemeester Koen Van Elsen zouden wel eens terecht zijn. Want met 11 zalen en 2.400 zitplaatsen wordt het geen kleine bioscoop. Morgen vrijdag is de deadline voor een bezwaarschrift. Afwachten of de gemeente Asse gelijk krijgt.