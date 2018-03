Gentse rusthuisbewoners betalen geen tweedeverblijfstaks

Maar, in Gent ligt het anders, zegt schepen Christophe Peeters. Nieuwpoort heeft geen motivatie gegeven voor de uitzonderingen en Gent doet dat wel. Bovendien is de uitzondering in Gent ook beperkt tot 2 jaar. De uitzondering geldt trouwens ook voor mensen die naar de gevangenis moeten. Er zijn zo'n 6000 mensen in Gent die in aanmerking komen voor een tweedeverblijfstaks.