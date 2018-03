Brusselse ministers weten zelf niet wie verantwoordelijk is voor omstreden overheidsinstelling

"Brinfin" is een vennootschap die de schulden beheert van de 19 Brusselse gemeenten. Eind vorig jaar kondigde het Brussels gewest aan dat Brinfin opgedoekt zou worden en volledig zou opgaan in "Finance.Brussels", het financiële agentschap van het Brussels gewest. Al het personeel zou in dienst genomen worden bij Finance.Brussels.

Eind dit jaar zou de integratie rond moeten zijn. Zowel Brinfin als Finance.Brussels worden gefinancierd door het Brussels gewest.

Christian Vandercam werkt al sinds 1993 bij Brinfin. In het begin was hij in loondienst, maar in 2003 nam hij ontslag. Hij bleef echter werken voor Brinfin, maar dan als zelfstandige. De hele raad van bestuur heeft dat goedgekeurd.

Sindsdien verdient Vandercam 300.000 euro per jaar. Volgens een woordvoerder van Brinfin zou deze regeling vandaag niet meer goedgekeurd kunnen worden. "Moesten we ooit zo iets opnieuw doen, zouden we nu een openbare aanbesteding uitvoeren."

Een woordvoerder van de Brusselse regering onderstreept dat er geen onregelmatigheden zijn geweest.