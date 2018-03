Veerle Eyckermans: "Ik durfde even geen rollen meer aannemen omdat ik niet wou dat Hardy mij zou zien"

Veerle Eyckermans werd onverwacht voor haar huis aangevallen. Renaud Hardy sloeg haar met een stok. "Ik bleef hard gillen naar mijn buurman en kon wegkruipen onder een boom", zegt Eyckermans. Ze raakte zwaargewond maar overleefde de moordpoging.

Tot op vandaag heeft ze het erg moeilijk met de feiten. Ze durfde twee jaar niet meer thuis slapen. En ook op professioneel vlak veranderde alles: "ik durfde een tijdlang geen rollen meer aannemen omdat ik niet wou dat Hardy mij op televisie zag", zei ze. Dat was ook geen gemakkelijke periode op financieel vlak. "Maar ik vind het nog het ergste voor mijn dochter", zegt Eyckermans, "want zij moet dit nu ook meenemen in haar rugzak". (lees verder onder de archieffoto van Veerle Eyckermans)

Getuigen op het proces was erg moeilijk voor de actrice, maar volgens haar advocaat maakte het ook deel uit van de verwerking. "Ze was heel gespannen om naar hier te komen maar toen ik haar daarnet zag, zag ik meteen een soort opluchting", zegt haar advocaat Jef Vermassen. Eyckermans beaamt dat ook: "Wat helpt is dat de man opgesloten zit en dat ik hoop dat dat voor altijd zo zal blijven. Dat is het enige wat kan helpen in het verwerkingsproces. We gaan vechten en blijven vechten zoals we dat tot hier toe hebben gedaan". (video hieronder)



Tweede slachtoffer

Ook een andere vrouw die een moordpoging overleefde, getuigde vandaag. "Ze had er aanvankelijk veel angst voor", zegt haar advocaat Walter Damen. "Ze heeft eerst een paar dagen het debat gevolgd. Ze is blij dat die man opgesloten is en dat ze haar verhaal heeft kunnen doen. Hij is niet binnen geraakt in haar woning, maar als ze hoort wat er allemaal had kunnen gebeuren, ja daar heeft ze nachtmerries van en dat heeft een impact op haar leven."

Stop met antwoorden te zoeken, want die gaan er nooit komen Renaud Hardy

De slachtoffers en de nabestaanden willen vooral weten waarom Hardy de feiten pleegde en precies hen als slachtoffer uitkoos. Maar daar kon Hardy geen antwoord opgeven. "Stop met antwoorden te zoeken, want die gaan er nooit komen", zei hij. Over zijn eerste dodelijke slachtoffer zei hij: "Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats."

Het proces zal nog zo'n twee weken duren. Er worden nog heel wat getuigen aan het woord gelaten. Nabestaanden van slachtoffers, maar ook mensen die Renaud Hardy kenden, deskundigen en agenten. Na de pleidooien moet de jury dan een beslissing nemen. De juryleden zullen moeten beslissen of Hardy schuldig en toerekeningsvatbaar is. Hij riskeert levenslang.

Bekijk hieronder het integrale interview met Veerle Eyckermans