Grote studie toont aan dat antidepressiva wel degelijk werken

Antidepressiva worden massaal voorgeschreven en ingenomen, in Engeland alleen al werden er in 2016 64,7 miljoen voorschriften voor uitgeschreven, meer dan een verdubbeling van de 31 miljoen voorschriften in 2006. Toch is er al lang een debat aan de gang over hoe effectief die middelen wel zijn. Sommige dokters en patiënten betwijfelen of de middelen enige werking hebben, en wijzen op het sterke placebo-effect: bij klinische testen ondervinden ook de proefpersonen die pillen zonder werkzame stof krijgen, enige verbetering van hun toestand. Sommige mensen verdenken ook de farma-industrie er van te knoeien met de resultaten van de testen, en sommige patiënten weigeren resoluut pillen te nemen voor een geestelijke aandoening. De nieuwe studie beslecht nu uiteindelijk het pleit, zeggen de auteurs, en het Britse Royal College of Psychiatrists zei dat de studie "eindelijk een einde maakt aan de controverse over antidepressiva, en duidelijk aantoont dat deze geneesmiddelen wel werken voor het verbeteren van de gemoedstoestand, en dat ze de meeste mensen met een depressie kunnen helpen." De studie is een zogenoemde meta-analyse - een studie op basis van eerdere studies -, die de resultaten analyseerde van 522 klinische testen rond de behandeling op korte termijn - acht weken - van acute depressie bij volwassenen. Daarnaast werden ook nog ongepubliceerde resultaten bekeken van farmaceutische bedrijven, en dat is belangrijk, zo zegt het Royal Collega of Psychiatrists, "omdat het laat zien dat de financiering van studies door deze bedrijven geen invloed heeft op de resultaten, wat bevestigt dat het klinische nut van deze geneesmiddelen niet beïnvloed is door door de farma-industrie gesponsorde spin." Aan de studie is zes jaar gewerkt door een team van internationale experten. "We hebben gevonden dat de meest voorgeschreven antidepressiva werken tegen matige tot ernstige depressies, en ik denk dat dit zeer goed nieuws is voor de patiënten en de klinische medici", zei hoofdonderzoeker dokter Andrea Cipriani van de University of Oxford aan de BBC.

Grote verschillen in effectiviteit

De studie vond grote verschillen tussen de doeltreffendheid van de verschillende antidepressiva: sommige middelen waren slechts een derde meer effectief dan een placebo, andere bleken wel twee keer zo effectief. Het meest bekende antidepressivum, Prozac - waarvan het patent is afgelopen en dat nu bekend staat onder zijn generische naam, fluoxetine, bleek een van de minst effectieve middelen, maar het werd wel zeer goed verdragen door de patiënten, wat bleek uit het kleine aantal mensen dat afhaakte tijdens de testen, en het feit dat de proefpersonen weinig nevenwerkingen rapporteerden. Het meest effectieve middel bleek amitriptyline, en dat werd van de 21 middelen op vijf na het best verdragen. In een commentaar op de studie in "The Lancet" schreven de specialisten Sagar Parikh van de University of Michigan, en Sidney Kennedy van de University of Toronto dat drie middelen het best scoorden op effectiviteit en verdraaglijkheid, namelijk agomelatine, escitalopram en vortioxetine. Drie andere middelen scoorden opvallend slecht: fluvoxamine, reboxetine en trazodone. De eerste drie zouden door dokters als de eerste keuze beschouwd moeten worden, zo schreven ze, hoewel de twee meest effectieve middelen, amitriptyline en venlafaxine, voor ernstige depressies nog steeds het meest aangewezen kunnen zijn. Hoofdonderzoeker Cipriani zei in "The Guardian" dat al de middelen nog steeds hun nut hebben. De gegevens van de studies kunnen immers niet aanduiden welk middel waarschijnlijk het best zou werken bij een bepaalde patiënt.

Nortriptyline is een zogenoemd tricyclisch antidepressivum.

Meer mensen zouden gebaat zijn bij behandeling