Zware kritiek op politieonderzoek in de zaak Renaud Hardy: "Dit is hallucinant en volstrekt onaanvaardbaar"  

Hardy werd na de moord opgepakt en verhoord, maar daarna weer vrijgelaten. Op dat moment was het een vrijdag. Pas de daaropvolgende maandag, na het weekend, werd hij opnieuw opgepakt. Nochtans had de politie toen al belangrijke aanwijzingen in handen.

Op vrijdag werd bijvoorbeeld de geheugenkaart gevonden in de wasmachine, waarop de beelden staan van de moord. Toch werden die beelden pas op maandag bekeken. "Na het weekend stond de wasmachine een meter verder", zo zegt de procureur. "Mogelijk waren er ook beelden van de moord op Maria Walschaerts, maar hij was dat weekend gewoon vrij, in zijn huis", zegt de procureur boos. "U krijgt zelfs telefoon dat Hardy de moord bekend zou hebben aan een vriendin, en toch doet u pas maandag iets met die informatie", zo klinkt het. Dat weekend heeft Hardy geen nieuwe feiten gepleegd. "Maar wat hád er zo kunnen gebeuren...", suggereert de procureur. "Dit is hallucinant en volstrekt onaanvaardbaar."



Daarnaast had een vriendin op vrijdagavond ook al aan de politie verteld dat Hardy de moord aan haar had bekend. Volgens een politieagente is er dat weekend wel degelijk gewerkt, maar waren er ook andere sporen die onderzocht werden.