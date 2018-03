Haïtiaanse regering trekt vergunning van Britse afdeling van Oxfam tijdelijk in

Gisteren was de regionale directeur van Oxfam in Latijns-Amerika naar Haïti afgezakt met een Britse Oxfam­delegatie om daar persoonlijk zijn verontschuldigingen aan te bieden voor het seksueel wangedrag.

Daarbij is het interne rapport overhandigd aan de Haïtiaanse minister van Planning en Externe Coöperatie Fleurant. Achteraf zei de Haïtiaanse regering dat ze teleurgesteld was dat Oxfam het rapport nu pas heeft overhandigd, jaren na de feiten. Ze had het over een "belemmering van de rechtsgang". Een misdaad niet melden aan de overheid is strafbaar in Haïti.

De Haïtiaanse regering wil een grootschalig onderzoek starten naar de acties van de organisatie.