Het Nederlandse parlement erkent de Armeense genocide van 1915 door Turkije

De stemming bij onze noordenburen was duidelijk: 142 Kamerleden stemden voor de erkenning, slechts drie stemden tegen. De motie erkent uitdrukkelijk de moordpartij op leden van de Armeense minderheid door het Turks-Ottomaanse rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog als "genocide". Nederland zal ook een vertegenwoordiger sturen naar Armenië in de Kaukasus om daar op 24 april officieel het begin van de moordpartij in 1915 te herdenken.

Nu is Nederland het niet het eerste land dat de Armeense Genocide erkent. Eerder hadden ook onze regering en de parlementen van Frankrijk, Duitsland, het Europees Parlement, Canada en Rusland dat al gedaan. In de Verenigde Staten hebben 48 van de 50 staten die genocide ook al erkend.



De beslissing zal vrijwel zeker op de woede van Turkije stuiten, maar de relaties tussen Europa en dat land zijn toch al slecht, onder meer door de uitholling van de persvrijheid, de burgerrechten en de democratie in Turkije en door de vluchtelingencrisis en de oorlog in Syrië.