Waarom worden sommige zwarte verkeerspunten aangepakt en andere (nog) niet? 

Wat zijn zwarte punten?

Komen er nieuwe zwarte punten bij?

Op dit moment bestaan er dus twee lijsten naast elkaar: de oude, waarvan de resterende 22 punten weggewerkt worden, en de nieuwe dynamische lijst. De meest recente lijst die wij konden inkijken, is die van 2016. Daarop staan 310 punten opgesomd. Ben Weyts trekt jaarlijks 45 miljoen euro uit om die punten in volgorde van prioriteit aan te pakken.

Het verkeer is de afgelopen 15 jaar uiteraard flink veranderd. De oude lijst van zwarte punten wordt afgewerkt, maar dat betekent niet dat er binnenkort geen gevaarlijke punten meer zijn of dat er geen nieuwe gevaarlijke situaties (zijn) ontstaan.

Hoe worden zwarte punten weggewerkt?

Hoe de honderden zwarte punten van de oorspronkelijke lijst uit 2002 allemaal concreet weggewerkt zijn, daar hebben we geen zicht op. Minister Weyts maakt een onderscheid tussen structurele werken, dat wil zeggen met een "aanzienlijke bouwkundige heraanleg" en beperkte ingrepen, zoals het aanpassen van de wegmarkeringen of het anders afstellen van de verkeerslichten. Vraag is of deze laatste voldoende zijn om het verkeer echt veiliger te maken op de gevaarlijke punten.

Zijn er zwarte punten die niet worden aangepakt?

Oppositiepartij SP.A klaagt alvast aan dat sommige zwarte punten op de lijst afgevinkt of gewoonweg verdwenen zijn zónder aanpassingswerken. Zo werpt Vlaams Parlementslid Rob Beenders een voorbeeld op uit Hasselt. Daar is een gevaarlijk kruispunt op de Kempische Steenweg (met de Paalsteenstraat) dat jarenlang op de lijst van zwarte punten prijkte, maar niet meer op de nieuwe dynamische lijst voorkomt. Nochtans is er niets veranderd én gebeuren er nog altijd ongevallen, vorige maand nog met een 12-jarige fietser.

Weyts antwoordde op een schriftelijke vraag dat het project geschrapt is "gezien de hoge kostprijs voor de onteigeningen en gebrek aan een akkoord hierover". In de plaats wordt bekeken of de situatie er verbeterd kan worden met duidelijkere markeringen en verbeterde fiets- en voetpaden. Ondanks de extra investeringen lijkt het er dus op dat sommige projecten opgegeven worden als ze te complex of te duur dreigen te worden.

SP.A spreekt van "schuldig verzuim" en onverantwoordelijk bestuur. Volgens Weyts is het evident dat projecten in 15 jaar tijd veranderen en dat volgens de huidige noden bekeken wordt hoe een punt snel en efficiënt aangepakt kan worden.