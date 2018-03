Hoge directeur Ford weg na ongepast gedrag

Het gaat om Raj Nair, die aan het hoofd stond van de activiteiten van Ford in Noord-Amerika. Intern onderzoek naar hem wees uit dat zijn doen en laten niet strookte met de gangbare gedragsnormen bij Ford. "We hebben deze beslissing genomen na een grondige beoordeling", zei Ford-topman Jim Hackett over het vertrek van Nair. Wat Nair precies heeft gedaan werd niet naar buiten gebracht. Hackett zei ook dat Ford "een veilige en respectvolle cultuur" voorstaat en dat hij verwacht dat directeuren van het bedrijf die waarden ook hooghouden.

De 53-jarige Nair liet weten "oprecht te betreuren" dat er situaties zijn geweest waarin hij niet het gedrag heeft laten zien dat wel had gemoeten. Nair stond pas sinds juni aan het hoofd van de belangrijke Noord-Amerikaanse tak. Daarvoor bekleedde hij diverse andere bestuursfuncties bij Ford.