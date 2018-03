In 2070 zijn we al met 13,4 miljoen Belgen en het aantal singles blijft fors stijgen

Als we ver in de toekomst kijken, is het bevolkingsaantal natuurlijk een interessant gegeven. Nu zijn we met goed 11 miljoen Belgen. In 2030 zouden we de kaap van de 12 miljoen ronden en in 2070 zouden we al met 13,4 miljoen zijn. De Belgische bevolking stijgt gemiddeld met 40.000 inwoners per jaar.



Het Planbureau deed ook een studie per arrondissement. Zo zien we dat op 6 plaatsen in Vlaanderen de bevolking zal zijn afgenomen tegen 2070. Dat is zo voor Veurne, Brugge, Diksmuide, Ieper, Maaseik en Tongeren. Dat komt vooral omdat daar een relatief groter aantal 67-plussers woont.



De trend die we al een aantal jaren zien, zet zich in onderstaande prognose duidelijk door: er zijn steeds minder traditionele gezinnen (getrouwd koppel met kinderen) en steeds meer singles of "eenpersoonshuishoudens" zoals ze hieronder heten. Dat komt hoofdzakelijk door de vergrijzing.



Zo neemt het aantal alleenstaande vrouwen boven de 80 toe, omdat hun man al eerder is gestorven door de lagere levensverwachting. Ook de groep alleenstaande mannen tussen 25 en 50 neemt toe. Dat komt omdat na een scheiding de kinderen meestal gedomicilieerd zijn bij de moeder.



De vergrijzing zien we heel goed in de volgende grafiek. Het aandeel 67-plussers groeit spectaculair tot ongeveer 2040. Dat komt overeen met de babyboom na de Tweede Wereldoorlog. De mensen die toen geboren zijn, zullen tegen 2040 gestorven zijn. Daarna blijft de vergrijzing ongeveer constant. Door op de leeftijdscategorieën te klikken, kunt u ook de evolutie zien van jongeren en de actieve bevolking.



Interessant is ook hoe de levensverwachting bij mannen en vrouwen zal evolueren. Het verschil tussen de geslachten wordt kleiner. Vandaag is het verschil in levensverwachting nog bijna 5 jaar. In 2070 zal dat naar schatting zijn teruggelopen tot amper 1,6 jaar. Als u op het pijltje klikt, zult u zien dat dat fenomeen het sterkst is in Vlaanderen.



In onderstaande grafiek (aantal geboortes per vrouw) valt de stevige knik op tussen 2006 en 2020. Die is grotendeels te verklaren door de financiële crisis en de schuldencrisis. Vooral jonge vrouwen zouden in die periode een zwangerschap uitstellen. Na de leeftijd van 30 lijkt die impact veel kleiner.



Er is een duidelijk verschil tussen Brussel en de rest van het land. Dat komt omdat er in Brussel veel jonge mensen wonen en specifieker veel jonge migrantengezinnen die meer kinderen krijgen en waar er minder scheidingen voorkomen.