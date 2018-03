In Zuid-Afrika eist listeria-bacterie al 172 doden

In Zuid-Afrika zijn er 915 gevallen van de ziekte listeriose bevestigd sinds januari vorig jaar, er zijn 720 nieuwe uitbraken gemeld en 172 personen zijn al gestorven aan de ziekte, dat meldt het Nationaal Instituut voor Overdraagbare Ziekten (NICD). Toch weet de overheid nog steeds niet wat de bron van de uitbraak is.

Volgens het Departement Gezondheid is deze bacterie niet resistent tegen geneesmiddelen, maar zijn de sterfgevallen te wijten aan een te late diagnose, "de personen werden niet tijdig behandeld".

"Het NICD is optimistisch dat de bron van deze uitbraak zal worden gevonden en dringt er bij de burgers op aan niet onnodig te panikeren", schreef de regering in een verklaring.

Het Nationaal Instituut van Overdraagbare Ziekten is optimistisch dat de bron van deze uitbraak zal worden gevonden

Maar microbioloog Lucia Anelich zegt dat de "alarmerende" uitbraak de grootste is die ooit werd geregistreerd en zich verder zal verspreiden als de uitbraak niet dringend wordt aangepakt. "Van de gedocumenteerde uitbraken wereldwijd die we kennen liggen deze cijfers er ver boven", aldus Anelich.

"In dierlijke producten, fruit en rauwe groeten"

Listeriose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de darmbacterie listeria. Mensen kunnen de ziekte oplopen door het eten van voedsel dat besmet is door de darmbacterie. Je kan de bacterie aantreffen in dierlijke producten, fruit en rauwe groeten.

De ziekte veroorzaakt griepachtige symptomen en kan leiden tot misselijkheid, diarree, infectie van de bloedbaan en infectie van de hersenen. Pasgeborenen, ouderen, zwangere vrouwen en personen met een zwakke immuniteit lopen een hoger risico. Er bestaat geen vaccin tegen de ziekte. De bacterie kan met antibiotica bestreden worden als de ziekte tijdig wordt opgemerkt.