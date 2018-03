Indonesië roept noodtoestand uit in vier provincies om nieuwe bosbrandenramp en vervuiling te voorkomen

Als u hier al last hebt van de slechte luchtkwaliteit door de verbranding van hout, dan hebt u geluk als u in 2015 niet in Zuidoost-Azië was. Tot in de buurlanden zoals Singapore, Maleisië en het zuiden van Thailand was het zicht toen erg lang beperkt tot enkele tientallen meter en volgens studies van de Amerikaanse universiteiten van Harvard en Columbia zouden er toen 100.000 mensen overleden zijn door de luchtvervuiling in Zuidoost-Azië. Een half miljoen mensen in de regio zouden toen last gehad hebben van ademhalingsmoeilijkheden.



De oorzaak daarvan lag bij grote bosbranden in Indonesië en dat land kreeg toen flink kritiek van de buurlanden, maar had er zelf ook veel last van. Die milieuramp in 2015 was toen wel uitzonderlijk, maar herhaalt zich in feite elk jaar in de zomer, zij het niet altijd even erg.

De Indonesische regering heeft daarom nu al op voorhand de noodtoestand uitgeroepen in vier provincies, namelijk in Riau en Zuid-Sumatra en in West- en Centraal Kalimantan op het eiland Borneo. Daar zijn via satellietbeelden nu al 90 brandhaarden opgemerkt, vooral dan op Borneo. Pontianak, de hoofdstad van West-Kalimantan, ligt nu al onder een donkere wolk.

Dat is het gevolg van het in brand steken van bos en turf door mensen die oerwoud in akkerland willen omzetten. De regering in Jakarta heeft een moratorium ingesteld op het vellen van bos en wil uitgedroogde turfgebieden via irrigatiekanalen opnieuw van water voorzien. Tegelijk wil Indonesië nu al de kritiek van de buurlanden en milieuorganisaties voorkomen door te tonen dat het nu menens is.