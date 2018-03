Julie Bocquet, dochter van Claude François: “Ik heb mijn plekje gevonden”

Op 11 maart zal het 40 jaar geleden zijn dat Claude François, Cloclo voor de fans, geëlektrocuteerd werd in bad, toen hij een lamp vastschroefde. Claude François was een superster in Frankrijk, met hits als “Alexandrie Alexandra”, de stad in Egypte waar hij opgroeide.

Julie Bocquet was amper negen maanden oud toen haar vader stierf in 1978. Haar moeder, een Belgische, had als 14-jarige een relatie met Claude François; ze hield haar zwangerschap tot op het laatste verborgen. Na de geboorte werd Julie geadopteerd door een Vlaams koppel. Of Claude François van haar bestaan afwist, is niet zeker volgens Julie. “Sommige mensen zeggen dat hij daar iets over gezegd heeft, anderen zeggen dat hij van niets wist."

Ik ken zelfs niet al zijn liedjes



Rond haar 8e vertelden haar adoptie-ouders over “een Franse zanger”, en rond haar 12de begon Julie zelf vragen te stellen. Toen hebben ze haar over Claude François verteld. Ze ging op onderzoek, en begon naar zijn muziek te luisteren. “Ik ben niet echt fan van zijn muziek; ’t was een andere tijd, maar er zijn wel liedjes die ik graag hoor.”

DNA-test

Toen Julie Bocquet 17, was ontmoette ze haar biologische moeder, en die vertelde haar het echte verhaal. Helemaal zeker werd het met een DNA-test, “want van artiesten zijn er gelukkig veel overblijfselen die kunnen gebruikt worden voor DNA-proeven".

Toen had ik het zwart op wit.

Bocquet zocht contact met de twee zonen van Claude François. Eerst reageerden ze niet op het DNA-bewijs, maar nadat Julie op de cover van "Paris Match" had gestaan (“La fille cachée de Claude François”), hebben de zonen een officieel communiqué verspreid, waarin ze respect tonen voor haar zoektocht.

Ik word goed onthaald door fans; ik heb mijn plekje gevonden.



“Het gaat me zeker niet om de erfenis,” zegt Bocquet, “ik heb geen juridische band met mijn biologische ouders. Ik hoop vooral een symbolische erkenning te krijgen, dat ik ook een beetje deel uitmaak van hem.” Dat was vroeger wel anders. In 2012 kwam de film “Cloclo” uit over het leven van François. “En daar kwam ik weer niet in voor; ik werd miskend,” stelt Julie Bocquet.