"Kindboekje" van Kind & Gezin vanaf nu ook online

Een kindboekje raakt weleens zoek. Of als ouders scheiden, bij wie ligt dat boekje dan? Bij elke consultatie bij Kind en Gezin moeten ouders het bij zich hebben want de nieuwe medische gegevens komen erin te staan. Vanaf vandaag kunnen ouders die informatie ook online raadplegen. Op die manier krijgen ze een digitaal overzicht van de test en onderzoeken die gebeuren op de consultatiebureaus, denk bijvoorbeeld aan de gehoortest, de groeicurves en de vaccinatiegegevens.

Software Health Viewer

De informatie over de consults wordt ingevoerd op het online-platform Patient Health Viewer van de ziekenfondsen. Na elk consult is er een nieuwe samenvatting beschikbaar. Ook het papieren kindboekje wordt ingevuld, maar de online-informatie is uitgebreider. Als je kindje een goede gehoortest heeft afgelegd, staat er in het boekje gewoon 'oké' maar online wordt meer uitleg gegeven. Ook de groeicurves en de resultaten van het Van Wiechenonderzoek (een ontwikkelingstest) vind je alleen online.

Je kan op het platform raken via de ziekenfondsen maar ook via de website van Kind en Gezin. Je hebt wel een e-id-kaartlezer nodig. "Op termijn wordt ook aan een app gedacht", zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin, "omdat dat nog gebruiksvriendelijker is".