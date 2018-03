West-Vlaanderen heeft hoogste concentratie aan fijn stof    

Je zou niet verwachten dat er in de landelijke provincie West-Vlaanderen meer fijn stof in de lucht hangt dan in dichtbevolkte gebieden. In Roeselare, Menen en Oostrozebeke bijvoorbeeld ligt de concentratie fijn stof hoger dan in grootsteden zoals Gent of Antwerpen. De Vlaamse Milieumaatschappij kent het probleem, maar een echte verklaring is er voorlopig niet. "Wat daar precies de oorzaak van is, weten we niet. We hebben daar nog geen onderzoek naar gedaan. Er kunnen verschillende oorzaken aan de basis liggen, maar het blijft eigenlijk gissen", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het weer als spelbreker

Echt onderzoeken hoe dat komt, doet de Vlaamse milieumaatschappij niet. Het is te duur en te tijdrovend en bovendien stopt het fijn stof niet aan de landsgrenzen of provinciegrenzen. "Op dit moment speelt de wind ook niet echt in ons voordeel. Normaal gezien is er een noordwestenwind en dan krijgen we propere lucht vanuit de oceaan aangevoerd. Nu hebben we een oostenwind die de vervuiling naar ons toe blaast", vertelt Katrien.

Wat kan je zelf doen?

Zelf kan je ook een steentje bijdragen om de concentratie fijn stof te helpen verminderen. Zo kan je meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook minder hout stoken kan tot een verbetering leiden.