Keukenspons is 200.000 keer minder hygiënisch dan wc-bril

Een wc-bril bevat vrij weinig bacteriën, zegt Van Ranst, net omdat we de bril enkel met onze billen aanraken. "Op onze billen zitten weinig bacteriën en ze zijn eigenlijk best proper. Bovendien komen we niet zo vaak met onze handen aan de wc-bril."

Een keukensponsje is dus zo onhygiënisch, omdat het in contact komt met onze handen. Ook de schotelvod is daardoor een vat vol bacteriën. "Was je handen grondig voor je in de keuken begint te werken. Bovendien gooi je best regelmatig je keukensponsje weg. Ook schotelvodden vervang je best geregeld", raadt Van Ranst aan.

Toch minimaliseert hij de angst voor bacteriën in de keuken. "Sommige mensen denken dat we in een steriel huis leven en dat bacteriën daar geen plaats hebben. Maar ze zijn een beetje overal en de meeste van hen doen ook geen vlieg kwaad. Enkel een klein deel van de bacteriën is gevaarlijk. De meeste hebben we zelfs nodig."