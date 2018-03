N-VA Gent: Sleurs lijstduwer, Bracke halfweg op de lijst

N-VA Gent heeft een moeilijke periode achter de rug. Siegfried Bracke deed een stap opzij nadat hij onder vuur was komen te liggen toen bleek dat hij hoge vergoedingen kreeg omdat hij in een adviesraad van Telenet zat. Elke Sleurs nam ontslag als staatssecretaris om lijsttrekker in Gent te worden.

Anneleen Van Bossuyt, de nieuwe N-VA-lijsttrekker voor Gent, heeft een kleine maand na haar aanstelling enkele knopen doorgehakt: Elke Sleurs zal de lijst duwen. Bracke krijgt een plaats ongeveer halfweg: op de 27e plaats. Bracke was in 2012 lijsttrekker bij N-VA Gent en haalde toen 8570 stemmen.

"Ik heb afgelopen weken heel wat constructieve gesprekken gehad met Elke en Siegfried", zegt Van Bossuyt in "De ochtend" op Radio 1. "Siegfried is zelf met deze oplossing gekomen. Hij is bekend genoeg om zelfs vanop de 27e plaats verkozen te worden."

Meer details over de lijst zijn er nog niet. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of en waar Europees Parlementslid Helga Stevens op de lijst zal staan.

Nu er duidelijkheid is over de plaatsen van Bracke en Sleurs wil Van Bossuyt dat het "eindelijk over inhoud zal gaan". "Het is duidelijk dat Gent verandering nodig heeft en dat wij daar de enige mogelijkheid voor zijn."