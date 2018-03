Nieuwe val moet plaag Chinese wolhandkrabben halt toeroepen

Omgekeerde brievenbus

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit Antwerpen een nieuwe manier om de krabben te vangen. Het lijkt op een omgekeerde brievenbus, waar de krabben inkruipen door de gleuf. De val wordt op de rivierbodem geplaatst, zo kunnen de krabben erin kruipen of erin vallen wanneer ze meegevoerd worden door de stroming. De vissen kunnen dan verder zwemmen zonder in de val vast te komen.

Vandaag worden de vallen geplaatste in de Kleine Nete in Grobbendonk. Het proefproject wordt later geëvalueerd. De gevangen krabben worden vernietigd.