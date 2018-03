Grijpt de N-VA straks de macht in Brussel, het bolwerk van de PS?

Want ze vreest dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat die als een Vlaamse wolf zich in Brussel een weg baant naar het schapenhok. Die bloederige beeldspraak gebruikt ze in een dossier van Le Soir over de kans dat de N-VA zo groot wordt in Brussel dat een coalitie op regionaal vlak na de verkiezingen van 2019 zonder de partij van Bart De Wever onmogelijk wordt.

Laurette Onkelinx, kopstuk van de PS, is bijzonder ongerust. Niet omdat haar partij weer eens betrokken blijkt bij een nieuw onverkwikkelijk schandaal in Brussel-stad; dat is ze ondertussen gewoon...

Onkelinkx' afkeer van de N-VA is principieel en totaal. Ondanks haar Vlaamse afkomst was ze niet te beroerd om het te hebben over de “Vlaamse zwammen” die de Belgische staat van binnen uithollen. En in een ondubbelzinnige allusie op de collaboratie had ze het bij het begin van de regering Michel over “het geluid van de laarzen” van Francken en Jambon.

Maar misschien wordt de N-VA wel “incontournable”.

Dat heeft alles te maken met het ingewikkelde Brussels politiek systeem, waarbij een verschillende meerderheid wordt gevormd in beide taalgroepen. Als de N-VA de grootste Vlaamse partij wordt, dan zal het quasi onmogelijk zijn om een Vlaamse coalitie te vormen zonder ze er bij te betrekken. En dan stelt zich de vraag hoe de Franstaligen daarop zullen reageren.

De N-VA is in Brussel aan een grote opmars bezig. Ze is er als eerste Vlaamse partij in geslaagd om volgens peilingen groter te worden dan een traditionele Franstalige partij, de CDH. Dat is historisch. Het heeft natuurlijk ook te maken met de zwakte van de christen-democraten, maar toch.

Die groei is niemand ontgaan, zeker omdat ook in Wallonië N-VA-politici als Francken en Jambon zeer populair geworden zijn. Dat hoeft niet te verbazen. Aan Franstalige kant herkent een groot deel van het electoraat zich niet meer in de traditionele partijen. En niet iedereen heeft zin om een proteststem uit te brengen op de uiterst-linkse PTB.