Plan International meldt kindermisbruik en ontslaat medewerkers

Bij Plan International kwamen wereldwijd zes gevallen van seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen aan het licht. De feiten dateren van vorig jaar, tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017. In één geval ging het om een directe medewerker van Plan International, in de vijf andere gevallen waren de betrokkenen externe medewerkers. Alle zes zijn ze onmiddellijk ontslagen. Plan België heeft helemaal niets met de feiten te maken, maar publiceerde informatie over het kindermisbruik op zijn website. Nationaal directeur Régine Debrabandere kent de details van de zes "cases" niet: "Het gaat om zes medewerkers op een totaal van tienduizend medewerkers in de hele wereld. Onze lokale vrijwilligers zijn nog eens een veelvoud daarvan. Plan International diende meteen een klacht in bij de bevoegde lokale autoriteiten en de medewerkers werden ontslagen. In vijf van de zes gevallen ging het om strafbare feiten."

Het nieuws is wel heel wrang, want opkomen voor kinderen is de bestaansreden van deze organisatie. Dat de kwestie dan ook erg gevoelig ligt, dat beseft Régine Debrabandere maar al te goed: "Ik vind het verschrikkelijk dat zoiets gebeurt. Kinderen zijn onze belangrijkste doelgroep, Plan International werkt met miljoenen kinderen overal in de wereld."

Ons beleid op het vlak van kinderbescherming is één van de strengste ter wereld