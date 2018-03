Helchteren heeft plan van aanpak voor geurhinder door Remo-stort

Afgelopen weekend waren er bij de gemeente 20 klachten binnengelopen over de geurhinder. De bewoners vonden dat het naar rotte eieren stonk. Als er nog nieuwe klachten zijn, zullen die meteen opgevolgd worden door de politie, de milieudienst en het bedrijf zelf. "Geur is iets erg subjectief, daarom is het belangrijk om alles goed in kaart te brengen", zegt burgemeester Mario Borremans. "Bij nieuwe klachten zal de politie meteen ter plaatse komen en iemand van de milieudienst tijdens de kantooruren, daarna of in het weekend ga ik zelf."

Ook de groep Machiels, de eigenaars van het Remo-stort, zullen metingen uitvoeren, zegt de burgemeester. "Bij klachten zal er iemand van de firma komen meten om de verschillende geurprofielen te kunnen onderscheiden zodat de oorzaak kan gevonden worden. En het bedrijf gaat op geregelde tijdstippen ook gewoon meten in de wijk."