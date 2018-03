Poëzieweek doet poëzie kopen

De verkoop van dichtbundels is doorgaans niet groot; hoewel de belangstelling voor poëzie op een podium of via het internet er zeker wel is. Maar de Poëzieweek doet duidelijk poëzie kopen, op papier. Vergeleken met een gewone week zijn eind januari in Vlaanderen 100% meer bundels verkocht en in Nederland bijna 70%.

De best verkochte dichtbundel in Vlaanderen was “Zo scherp je kon er ook niet geweest zijn” van de jonge “Instagramdichter” Siel Verhanneman (foto) en in Nederland "Open ogen" van Remco Campert. Op de tweede plaats in Vlaanderen staat Maarten Inghels met "Contact", zijn verzameld werk als stadsdichter van Antwerpen. De nummer drie in Vlaanderen is de nummer een in Nederland: Remco Campert met "Open Ogen".