Geen verdachten opgepakt na politieactie Vorst

Rond 08.00 uur vanmorgen heeft een man van Poolse origine aan een sociaal werker verklaard dat hij bedreigd werd. De Brusselse politie is daarop meteen een onderzoek gestart.

Wat later heeft de politie uit de verklaringen van de man proberen te begrijpen dat er op een bepaald adres, in de buurt van het Saint-Denisplein in Vorst, een moord zou kunnen gepleegd zijn. Uit de verklaringen van anderen, kon de politie opmaken dat er zich mogelijks gewapende mannen in een woning bevonden.

De lokale politie heeft daarna beslist om, samen met de federale politie, de gebouwen grondig te doorzoeken. Ze stelden uit voorzorg een ruime veiligheidsperimeter in. Maar de politie heeft niets verdachts gevonden. De veiligheidsperimeter werd opgeheven rond 15u00.