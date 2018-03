Schauvliege belooft premie aan wie oude houtkachel wil vervangen door een nieuwe

Houtkachels en open haarden bij de mensen thuis zijn verantwoordelijk voor bijna een derde van het fijn stof in Vlaanderen. Vooral de oudere kachels zijn erg vervuilend. Nieuwe kachels scoren veel beter qua rendement en uitstoot. De luchtkwaliteit zou er wel bij varen als het oude kachelpark stilletjesaan verdwijnt. Volgens de technologische federatie Agoria zijn zes op de tien kachels ouder dan 10 jaar. De sector vindt zelf dat de 'oldtimers' eruit moeten. Minister Schauvliege belooft nu een premie voor wie zijn oude kachel van de hand doet en een nieuwe koopt. Het is nog niet bekend hoe hoog het bedrag zal zijn. Schauvliege werkt de details van de premie uit tegen juni.

Positieve boodschap

Het is dus niet de bedoeling om houtkachels te bannen. "We hebben een positieve boodschap", zegt minister Schauvliege. "Hout is hernieuwbare energie volgens Europa, omdat de gekapte bomen opnieuw worden aangeplant. Met een performante schone kachel richt je geen schade aan. Er bestaan tegenwoordig zelfs kachels die helemaal geen fijn stof uitstoten."

Ook Agoria wil dat er positief gecommuniceerd wordt over houtkachels, zegt Patrick Van Den Bossche. "Als er alleen maar negatief wordt gecommuniceerd over houtkachels, zullen de mensen niet geneigd zijn om een nieuw en schoner exemplaar te kopen. Op die manier blijven we opgescheept met oude houtkachels." En wat is oud voor een kachel? Van Den Bossche is al blij als alle toestellen ouder dan 35 jaar eruitgaan, Minister Schauvliege zou graag zien dat alle kachels van meer dan 10 jaar oud vervangen worden.