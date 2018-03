Rode Kruis neemt nieuwe meldingen wangedrag zeer zwaar op

De Nederlandse tak liet woensdagavond weten dat de internationale organisatie, het ICRC, de meldingen "tot op de bodem uitzoekt". Aanleiding is berichtgeving van de Nederlandse omroep NOS over misstanden die zijn gedeeld op een Facebookpagina voor (oud-)medewerkers van de hulporganisatie. Daar zitten mogelijk zaken tussen die nog niet eerder bekend waren. Het Rode Kruis spreekt van "vreselijke berichten" en vindt dat de "waarheid snel duidelijk moet worden".

De Nederlandse afdeling van het Rode Kruis maakte eerder al bekend dat in de afgelopen vijftien jaar in totaal drie meldingen zijn binnengekomen over "seksueel wangedrag" door hulpverleners op missie. Het ging over bezoek aan prostituees en het maken van naaktfoto's. De medewerkers raakten hun baan kwijt.

Seksuele misdragingen door hulpverleners krijgen veel aandacht nadat bekend werd dat medewerkers van hulporganisatie Oxfam na de aardbeving op Haïti prostituees zouden ingehuurd hebben.