Saudi-Arabië wil meer dan 50 miljard euro investeren in de entertainmentindustrie

De 52 miljard aan investeringen maken deel uit van grootschalige economische hervormingen in Saudi-Arabië. Met "Vision 2030" wil het ultraconservatieve koninkrijk onafhankelijker worden van zijn olie-inkomsten en zijn economie uitbreiden naar andere industrieën. Van de entertainmentsector verwacht de hoofdstad Riyad jobs en inkomsten, ook van toeristen en buitenlandse investeerders. In 2017 werden in het rijke woestijnland op het Arabisch schiereiland meer dan 2.000 evenementen georganiseerd, zei al-Khateeb. Daartoe behoorden onder andere concerten, een comicbeurs en kunsttentoonstellingen. Dat aantal moet in 2018 naar zowat 5.500 evenementen stijgen.

Periode van hervormingen

Saudi-Arabië bevindt zich door een onzekere economische toekomst en relatief lage olieprijzen in een periode van hervormingen en een gedeeltelijke openstelling van zijn samenleving. Ten laatste begin april zal na een verbod van 35 jaar de eerste bioscoop in het land weer zijn deuren openen.



De regering had eerder al aangekondigd dat vrouwen vanaf juni -als laatste land ter wereld- een auto mogen besturen. Dat verbod is decennialang het symbool van de onderdrukking van de vrouwen in het wahabitische koninkrijk geweest. Muziek en andere vormen van entertainment zijn volgens de in Saudi-Arabië gevolgde strikte leer van de Islam verboden.