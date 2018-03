Apache hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Land Invest en voormalige kabinetschef De Wever 

Omar Souidi, de advocaat van Joeri Dillen, bevestigt het nieuws aan VRT NWS. "De rechter heeft geoordeeld dat er geen fout is die leidt tot een schadevergoeding. Er is geoordeeld dat de journalisten hun werk zo goed als mogelijk gedaan hebben." De klacht is dus niet gegrond. Hij bekijkt nu of hij in beroep gaat tegen de beslissing. Bij Apache zijn ze tevreden. "Dit is een overwinning voor de vrijheid van de meningsuiting", klinkt het bij de advocaten.

Waarover gaat het allemaal?

Tussen 2013 en 2016 schreef Apache een hele reeks artikelen over vastgoeddeals in Antwerpen. Daarbij nam de nieuwswebsite een aantal vastgoeddeals in Antwerpen onder de loep. Ook de vermeende link tussen Land Invest en de vastgoedpoot van de failliete Optima Bank werd bestudeerd. In de berichtgeving onderzocht Apache of er een verstrengeling was tussen zakelijke en politieke belangen in Antwerpen. De toenmalige kabinetschef van Bart De Wever, Joeri Dillen, werkte immers een tijdlang bij Land Invest terwijl hij ook al kabinetschef was. Volgens Apache vielen daar vragen bij te stellen.

Maar Land Invest Group en Joeri Dillen – voormalig kabinetschef van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) – trokken meteen van leer tegen Apache. Volgens hen hebben de journalisten van Apache foutieve en ongenuanceerde informatie verspreid. Samen eisen ze een schadevergoeding van maar liefst 350.000 euro (250.000 euro voor Land Invest; 100.000 euro voor Dillen). Bovendien moeten de artikels volgens hen offline gehaald worden.

Apache zelf blijft achter zijn berichtgeving staan. Méér nog: ze benadrukken dat zulke schadeclaims bedoeld zijn om journalisten schrik aan te jagen en monddood te maken. “We zijn zorgvuldig te werk gegaan”, verdedigt hoofdredacteur Karl van den Broeck zich. Apache vroeg de rechtbank om de vordering ongegrond te verklaren.

Niet de enige keer dat het clasht tussen Apache en Land Invest

Het is overigens niet de enige keer dat de nieuwswebsite de Antwerpse vastgoedontwikkelaar op de korrel neemt. Eind vorig jaar publiceerde Apache een filmpje over een verjaardagsfeest van een lobbyist van Land Invest. Ook Bart De Wever was daar aanwezig. Prompt diende Groen een klacht in bij het stedelijke integriteitsbureau. Maar die laatste verwierp de klacht van Groen. “Deelname aan een diner is geen schending van de integriteit en geen bewijs van een laakbare collusie tussen het stadsbestuur en een bouwpromotor.”