Schoenaerts: "Jennifer Lawrence is vrij wild en ik houd van wilde mensen"

Vanaf volgende week woensdag is “Red sparrow” in de Belgische zalen te zien. In die film van regisseur Francis Lawrence speelt Jennifer Lawrence een Russische ballerina die tegen haar zin gerekruteerd wordt om spion te worden. Matthias Schoenaerts geeft gestalte aan haar verraderlijke oom. De film is gebaseerd op het boek van Jason Matthews, ex-CIA-agent. "Bepaalde dingen in de film zijn dus helemaal niet zo uit de lucht gegrepen", zegt Schoenaerts.

Schoenaerts koos voor deze rol omdat het een genre is dat hij nog nooit gedaan had, een spionagethriller. "Ik kreeg een heel dankbare rol, het meest ambigue en ambivalente van alle personages. Dat vond ik een uitdaging. En dan de kans om naast al die acteurs te staan Jeremy Irons, Ciarán Hinds en Jennifer Lawrence."

Hoofdrolspeelster Jennifer Lawrence is de best betaalde actrice van Hollywood. Dat het op de set goed klikte, beamen zowel Lawrence als Schoenaerts. "Wat ik zo fijn vind aan haar: ze is ook vrij wild en ik houd van wilde mensen", legt Schoenaerts uit. "Ik houd niet van voorzichtige mensen, toch niet in een creatief proces. Ze is heel wild, grappig en genereus, maar toch ook heel geconcentreerd. Je springt erin, het is gewoon samen dansen en werken en spelen."

En ook na de uren was er soms tijd om samen een stapje in de wereld te zetten. "Zij stond wel elke dag op de set, de werkintensiteit lag voor haar veel hoger. Ik had af en toe 3 à 4 dagen vrij, dus ik had wel tijd om daar (in Boedapest waar de opnames plaatsvonden, nvdr) op stap te gaan. Voor haar was dat iets minder. Maar als de tijd het toeliet, dan gingen we de kroegen in Boedapest wel eens af."