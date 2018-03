Nieuwe studies over energiepact wijken niet veel af van eerdere studies

De federale regering heeft opnieuw verschillende scenario's laten berekenen om na te gaan of het haalbaar is om in 2025 alle kerncentrales in ons land te sluiten.

De sluiting van de kerncentrales is sinds de stemming van de wet op de kernuitstap van 2003 stof van discussie. Toen werd er beslist dat alle kerncentrales in ons land dicht moeten in 2025. De federale regering vraagt uitstel, omdat stroom onbetaalbaar zou worden en er stroomtekorten dreigen.

De nieuwe studies die de federale regering heeft laten uitvoeren over de scenario's voor een kernuitstap wijken nauwelijks af van eerdere studies. Er staat onder meer in dat de verlenging van het uitstel van de sluiting van de kerncentrales een uitstel is van investeringen in gascentrales.

Daarnaast staat in het nieuwe rapport ook dat de kerncentrales tegen 2030 sluiten ongeveer 900 miljoen euro zal kosten.