De Britten ontdekken Belgische tv-series: "Is Belgian drama the new Scandi-noir?"

"De laatste grote Europese invasie van het Britse scherm gebeurde door Scandinavische crimi-drama's zoals "The killing" en "The bridge". De Belgische fictie neemt die rol nu over", schrijft The Guardian. "Ik ben heel, heel opgetogen over wat uit België komt", legt Walter Iuzzolino uit. Hij koopt buitenlandse series aan bij het Britse Channel 4.



Iuzzolino is onder de indruk van "Clan", de VTM-serie over vijf zussen van wie vier zussen het gemunt hebben op hun onhebbelijke schoonbroer, Jean-Claude. Maar ook "Professor T." (foto) viel hem op, de Eén-serie over een excentrieke criminoloog, die trouwens een Franse en Duitse remake kreeg.