Toekomst parkrangers in het gedrang

De parkrangers zouden hun job dus wel eens kunnen verliezen. "Dat zou erg jammer zijn", zegt Ilse Ideler van het Regionaal Landschap Lage Kempen. "In totaal zijn dat 36 arbeiders, die in heel Limburg werken, het gaat om sociale tewerkstelling via De Wroeter en De Winning. Bovendien doen de parkrangers goed werk." Vandaar dat de regionale landschappen pleiten voor een duurzame oplossing.

Eén van de parkrangers is Farhan Husseen Aadan. Hij werkt nu één jaar bij de Winning. "Alles wat met groenonderhoud te maken heeft, doen we: bomen kappen, maaien en wandelwegen aanleggen en vrij maken. We zijn blij, we zitten altijd in de buitenlucht. Het doel is om Limburg mooi groen te houden."