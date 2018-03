Trump wil schietpartijen voorkomen door gewapende leerkrachten

Trump lanceerde het omstreden voorstel gisteravond in het Witte Huis, tijdens een ontmoeting met overlevenden en nabestaanden van schietpartijen op verschillende scholen. Trump toonde ook wel begrip voor een aantal voorstellen om de wapens in te perken en achtergrondcontroles te vergroten. Maar door leerkrachten te bewapenen, komen er dus nóg meer wapens.

"Leerkrachten wapens geven is controversieel maar wordt al langer gepromoot, zeker door de wapenlobby NRA"

Dat voorstel komt niet uit de lucht gevallen, legt correspondent Björn Soenens uit. "Leerkrachten wapens geven is controversieel maar wordt al langer gepromoot, zeker door de wapenlobby NRA. Want volgens de NRA zijn wapens niet de boosdoener, maar slechte mensen met wapens zijn dat wel. Dus heb je goede mensen nodig die ook een wapen bezitten, alleen zo kan je dolle schutters uitschakelen."

Meer wapens om leerlingen te beschermen

Met zo'n wapenuitbreiding wil Trump dolle schutters stoppen en leerlingen dus beschermen bij een aanslag zoals die van vorige week in een middelbare school in Florida, waarbij zeventien doden vielen. De leerkrachten zouden hun wapen discreet moeten dragen en zouden een speciale opleiding krijgen, zei Donald Trump. Hij formuleerde z'n voorstel wel voorzichtig, niets wijst erop dat er al een beslissing zou genomen zijn over het omstreden idee. "Uiteraard zou dit enkel gelden voor leerkrachten die met een wapen kunnen omgaan."