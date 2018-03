Turkse dissidente schrijfster Aslı Erdoğan erevoorzitter van “Foire du Livre” in Brussel

Nu is ze voorwaardelijk vrij, maar ze kon lang niet reizen, en haar proces gaat nog voort. Erdoğan (naamgenote, maar geen familie van de Turkse president) is al herhaaldelijk bekroond in het buitenland (Remarque Peace Prize in Duitsland, prinses Margrietprijs voor Cultuur in Nederland, Prix Simone de Beauvoir in Frankrijk) maar vaak kon ze die prijzen niet in ontvangst nemen.

136 dagen lang zat de Turkse schrijfster en mensenrechtenactiviste Aslı Erdoğan in de cel, na een politieaanval op de redactie van een Koerdische krant. Wegens haar columns en haar steun voor de Koerden werd ze gearresteerd. Tussen augustus en december ’16 was ze opgesloten in de gevangenis, voor een deel in volledig isolement.

Vertaald

Aslı Erdoğan schrijft over donkere en pessimistische thema's. Ze is een van de belangrijkste stemmen in Turkije op dit moment, maar vooral in het buitenland krijgt ze erkenning.

In het Nederlands vertaald verscheen onlangs “Zelfs de stilte is niet meer van mij", een bundeling van teksten over politiek, ballingschap, de overheid en het dagelijks leven in Turkije. Haar eerste roman, “L’homme coquillage”, wordt in Franse vertaling voorgesteld op de “Foire du Livre” in Brussel. Die loopt tot en met zondag in Tour & Taxis. Aslı Erdoğan is er "présidente d'honneur". Op donderdag 22 maart spreekt ze ook in Bozar.