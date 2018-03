Van boeman naar partner: de rol van de schoolinspecteur verandert

Meer inspectie

Vanaf nu komt de inspectie elke 6 jaar langs. Dat betekent concreet dat elke scholier zowel in het lager als in het middelbaar zo'n doorlichting zal zien passeren. Nieuw is dat ze zelf een rol krijgen: ook naar leerlingen en ouders wordt vanaf nu geluisterd. Op die manier wil de inspectie ook polsen naar de samenwerking, de communicatie, het welbevinden en de betrokkenheid op school. In het basisonderwijs bijvoorbeeld, zal elke doorlichting starten met een rondleiding doorheen de school door leerlingen.

Een inspectie bekijkt een school in zijn geheel. Voor een individuele beoordeling van de leerkrachten zijn er andere evaluaties door directie en pedagogische begeleidingsdiensten.

Na de doorlichting krijgt de school dan een advies: gunstig of ongunstig en daarbij hoort een begeleidend nota, geen score meer.