Vlaamse nieuwbouwwoningen nu al zuiniger dan verplicht

U kunt op Batibouw terecht voor (Heizel)paleizen vol hightech badkamers en dito tuinkeukens, maar ook voor de nieuwste materialen voor ruwbouw en isolatie. In die niche gaat het snel. Naast de grote traditionele leveranciers zijn er ook veel kleine spelers actief die uitpakken met isolatie van schapenwol of papiersnippers, en bouwblokken van hennep.

Een degelijke isolatie is vandaag meer dan ooit belangrijk want de energienormen worden almaar strenger. Maar de Vlaming doet het goed, zegt minister Tommelein: “Zeven op de tien van de nieuwbouwwoningen doet het beter dan de norm die vandaag geldt en 52 procent haalt zelfs al de norm die voor 2021 is vooropgesteld.”

Maar er zijn niet alleen de strengere energienormen. Het gemiddelde energiepeil van nieuwbouw daalt ook omdat er meer appartementen en minder villa’s gebouwd worden. Dat heeft te maken met betaalbaarheid. Maar het gevolg is dat wonen ook daardoor energiezuiniger wordt, omdat appartementen altijd een lager energiepeil hebben.