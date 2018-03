VN-Veiligheidsraad bereikt geen akkoord over staakt-het-vuren in Syrië

Binnen de VN-Veiligheidsraad is geen eensgezindheid tussen de 15 leden om in Syrië een staakt-het-vuren van dertig dagen op te leggen. Tijdens de raad hekelde de Russische VN-diplomaat, Vassily Nebenzia, "de catastrofale uitspaken" die sinds de crisis om Oost-Aleppo eind 2016 gebruikt worden. “Die apocalyptische taal weerspiegelt de toestand op het terrein niet”, stelde Nebenzia. Frankrijk en de VS spraken Rusland tegen en bekritiseerden de "aanvallen tegen ziekenhuizen" en de "onhoudbare toestand".



Koeweit riep de veertien anderen op, "hun politieke meningsverschillen te overstijgen". Volgens de Koeweitse ambassadeur is het resolutieontwerp dat door zijn land en Zweden werd ingebracht "eenvoudig, klaar en duidelijk". Beide landen hadden gehoopt vanavond over de tekst gestemd werd, die behalve een staakt-het-vuren ook toegang voor humanitaire werkers voorziet.

VN-organisaties vragen wapenstilstand

VN-organisaties in Syrië vragen al sinds 6 februari dat een wapenstilstand wordt ingesteld.



Eerder vandaag had de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, gezegd dat het Westen nog steeds niet bereid is om in een heldere formulering te aanvaarden wie tot de jihadisten behoort. Lavrov heeft ook kritiek op de scherpere toon van het Westen tegenover de Syrische regering wegens de situatie in Oost-Ghouta, die vergelijkbaar is met de verbolgenheid tijdens de bevrijding van Oost-Aleppo. Tegelijkertijd waarschuwde hij ervoor de VN-resolutie niet als drukkingsmiddel tegen de regering in te zetten.

Nieuwe voorstellen