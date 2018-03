Ontsnapte wallaby uit Zemst is terecht

Tussen 5 en 6 uur vanmorgen verdween de kleine kangoeroe, genaamd Stitch, van Levie De Boeck. "Waarschijnlijk kreeg hij schrik van de hond van onze buren en zocht hij een uitweg. Ik vermoed dat hij door een los stuk draad is gesprongen."

Rond 11 uur kreeg Levie dan toch het nieuws dat iemand het beest had zien springen in een tuin. De wallaby is twee straten verderop, in de Blokstraat teruggevonden.



Foto: Ed Clayton (CC BY 2.0)