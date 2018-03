We kopen minder smartphones, Samsung en Apple zijn daarbij grootste verliezers

Gartner maakte de cijfers vandaag bekend in de aanloop naar het Mobile World Congres (MWC) in Barcelona. Het MWC is de grootste technologiebeurs van Europa. De trend heeft zich al een tijdje geleden ingezet: vorig jaar voorspelde Gartner dat de verkoop ging dalen, en die voorspelling is uitgekomen. Volgens het bureau zijn er tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar 408,7 miljoen smartphones verkocht. Dat zijn er heel wat, maar nog altijd 25 miljoen minder dan in dezelfde periode een jaar voordien: een daling van 5,6 procent.

Vooral Apple en Samsung dalen

De belangrijkste dalers zijn Apple en Samsung. Bij Apple daalde de verkoop het laatste kwartaal van vorig jaar naar 73,1 miljoen stuks. Het jaar daarvoor verkocht het merk in diezelfde periode 77 miljoen toestellen. Voor Samsung daalde de verkoop in dezelfde periode van 76,7 miljoen naar 74 miljoen stuks. Die trend zien we ook in België. Uit cijfers van het marktonderzoeksbureau GFK blijkt dat er in ons land in 2017 2,6 miljoen smartphones zijn verkocht. In 2016 waren dat er nog 2,8 miljoen, een daling van 7,5 procent. "Hoewel onze verkoop daalt, zien we dat onze omzet stijgt", zegt Isabelle Roels, de woordvoerster van Samsung België. "Wij merken dat de mensen kiezen voor duurdere toestellen. En dit past bij onze strategie." In 2016 besliste Samsung om niet meer in te zetten op toestellen goedkoper dan 150 euro. En die strategie loont, want Samsung heeft dus minder maar duurdere toestellen verkocht, en noteert als enige een stijging van de omzet van 6,5 procent. Dit terwijl de omzet van de Belgische smartphonemarkt met 1,5 procent gedaald is.

Wij kiezen voor duurdere toestellen

Het is de eerste keer sinds de metingen van Gartner in 2004 dat er een daling van de smartphoneverkoop genoteerd wordt. De markt lijkt verzadigd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de mensen kiezen voor duurdere smartphones, en toestellen die langer meegaan. Isabelle Roels: "We zien dat de mensen hun toestel langer gebruiken. Nu is dat 2 tot 3 jaar." Men kan zich ook de vraag stellen waarom alle smartphonemerken elk jaar een nieuw toestel moeten voorstellen. Dit weekend zal Samsung vlak voor de start van MWC de opvolger van de Galaxy S8, de S9, voorstellen.

Huawei en Xiaomi doen het goed