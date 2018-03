Hebben we straks langer garantie op een wasmachine dan op een smartphone?

De wettelijke garantieperiode in ons land bedraagt twee jaar op dit moment. Dat klinkt mooi, maar in realiteit zijn het slechts 6 maanden. Na dat halfjaar moet een consument immers zelf kunnen bewijzen dat het product stuk ging door een fout van de producent. Dat is vaak onbegonnen werk en bovendien erg duur, waardoor consumenten in de kou blijven staan.

De Commissie voor Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement wil nu een aanpassing van die regels, nadat ook de Europese commissie dat al had geöpperd. Zij willen die periode van die omgekeerde bewijslast -waarbij a priori vermoed wordt dat een gebrek al bestond bij de aankoop- verlengen van zes maanden naar één jaar.

"Langer voor diepvriezer of wasmachine"

Minister Peeters werkt al geruime tijd aan een nieuwe garantiewet en voelt zich nu gesterkt door die uitspraak. Ook hij wil een verlenging van die zes maanden naar een jaar. “Een consument moet nu kunnen bewijzen dat een defect niet te wijten is aan slecht gebruik en dat is in de praktijk erg moeilijk. De bewijslast zou minstens het volledige eerste jaar na de aankoop bij de handelaar moeten liggen,” vindt de minister.

Opmerkelijk; naast de verlenging van de omgekeerde bewijslast, wil minister Peeters ook de duur van de garantie verlengen voor specifieke producten. "Van producten als wasmachines en diepvriezers mogen we een langere levensduur verwachten dan van een smartphone bijvoorbeeld die we elke dag intensief gebruiken, soms in weer en wind. Daarom wil ik de garantieperiode voor een aantal specifieke producten langer kunnen maken dan de huidige twee jaar," vult hij aan.

"Ook handelaars beter beschermen"